INCENDIO DI PESCARENICO, IN RIANIMAZIONE UN UOMO: SI INDAGA SULLE CAUSE

LECCO – È ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata, l’uomo che nel pomeriggio di ieri è stato travolto dall’incendio del tetto dell’appartamento dove abitava, in via Borromeo a Pescarenico; stando alle ricostruzioni dei vigili del fuoco l’uomo, di origini albanesi, si trovava nel sottotetto quando si sono diffuse le fiamme, che sembrerebbero essere partite da una grande esplosione seguita da tanti piccoli “botti”.

Il ferito è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Lecco per diffuse ustioni alla gamba destra e all’emitorace destro, e pare che le sue condizioni si siano aggravate successivamente ai primi soccorsi, poiché sul posto in ambulanza era ancora cosciente e vigile.

Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire le cause dell’incendio e un aiuto potrebbe venire dalla bombola del gas completamente annerita ritrovata forse nel sottotetto andato alle fiamme e recuperata dai pompieri.