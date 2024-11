ISCRIZIONI ENTRO DOMANI PER IL CORSO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

LECCO – Scade giovedì 7 novembre il termine per l’iscrizione alla terza edizione del 2024 del corso base per aspiranti volontari di protezione civile, promosso dalla Provincia di Lecco e dal Comitato di coordinamento del volontariato di protezione civile.

Il corso si svolgerà da giovedì 27 novembre a giovedì 12 dicembre in modalità di formazione a distanza e vedrà due giornate in presenza, per l’avvio e la chiusura del corso, con prova pratica finale in cui sarà possibile vedere e utilizzare le attrezzature in dotazione alla colonna mobile di protezione civile della Provincia di Lecco.

Una volta superato il test finale e ottenuto l’attestato, i corsisti avranno la possibilità di iscriversi in una delle organizzazioni di protezione civile regolarmente iscritte all’elenco territoriale di Regione Lombardia.