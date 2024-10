ISTITUTI RIUNITI AIROLDI E MUZZI, DOMENICA 6 OTTOBRE IL PRIMO “FAMILY DAY”

LECCO – “Se è vero che il senso del nostro lavoro quotidiano è prendersi cura dei nostri ospiti e delle loro famiglie, allora è giusto che di questa cura e questa attenzione sia investito anche chi lavora agli Istituti, dipendenti e collaboratori. È importante che si consolidi tra tutti noi un sempre più forte spirito di appartenenza: siamo insieme ogni giorno per un obiettivo comune, ciascuno mettendo in gioco le proprie esperienze e competenze specifiche. Infine crediamo sia utile e bello che anche le nostre famiglie possano vivere in prima persona il nostro quotidiano, scoprendo l’ambiente in cui lavoriamo, vedendo in cosa consiste il nostro lavoro di ogni giorno”.

Così Francesca Mazzoleni, referente delle attività educative degli Istituti Airoldi e Muzzi Onlus di Lecco, spiega il significato del primo “Family Day” organizzato per i dipendenti e i collaboratori degli Istituti e per tutte le loro famiglie. Un pomeriggio da trascorrere insieme, presso la struttura, con i propri cari per far toccare da vicino il valore dell’impegno che coinvolge quotidianamente ogni persona che lavora agli Istituti, facendone cogliere tutta la responsabilità ma anche la bellezza e la specificità.

“Questa decisione è scaturita dal lavoro svolto durante una fase di stesura del piano di comunicazione interna ed esterna degli Istituti. – continua – Ci siamo resi conto che le nostre famiglie non sono mai venute all’Istituto e non conoscono il nostro lavoro di tutti i giorni, lo spirito con cui lo affrontiamo e il suo significato. Vogliamo che respirino e facciano esperienza dell’ambiente in cui svolgiamo la nostra attività, scoprendone i diversi aspetti. E vogliamo, insieme, trascorrere una giornata serena tra noi e con i nostri cari: i ritmi del lavoro non aiutano le relazioni tra noi dipendenti. Quindi perché non dedicarci un pomeriggio da passare in compagnia?”

Il programma del pomeriggio – dalle 14 alle 18 – è molto ricco e intenso. Ci saranno giochi e momenti di animazione per i più piccoli, momenti musicali (karaoke), merenda per tutti, gadget logati, banchetti con copie dei materiali informativi e formativi prodotti dai diversi nuclei e reparti e proposte di momenti formativi laboratoristi da sviluppare. Inoltre su tutti i televisori saranno trasmessi video che mostrano gli operatori nei gesti con cui tutti i giorni si prendono cura degli ospiti. Sarà infine organizzato un contest: una grande parete in cui ciascuno potrà scrivere liberamente cosa lo fa stare bene nel proprio lavoro quotidiano, quali i gesti e i momenti più significativi della propria esperienza di lavoro. Infine saranno scattate delle foto di gruppo per un album che ricordi la giornata.

“Siamo molto felici di questa iniziativa. – commenta Rosaria Bonacina, vicepresidente degli Istituti – In primo luogo perché è un’iniziativa partita dal basso, dagli stessi dipendenti. E poi perché vogliamo far conoscere a un numero sempre maggiore di persone il clima che si respira nei nostri Istituti e il senso del lavoro di chi mette a disposizione tutto se stesso ogni giorno a servizio dei nostri ospiti: e farlo con le proprie famiglie significa dare valore al proprio impegno personale. Infine è importante che si crei uno spirito di gruppo tra colleghi di lavoro: siamo in molti e tra i reparti spesso non ci si conosce”.