VIGILI DEL FUOCO IMPEGNATI IN SERATA A SUELLO E CONSONNO

OLGINATE/SUELLO – Due interventi hanno visto impegnati i Vigili del Fuoco lecchesi nella serata di venerdì 5 aprile. Verso le 20 una squadra Speleo alpino fluviale è intervenuta a Olginate, sulla strada per Consonno, in zona non accessibile all’ambulanza, per assistere un ciclista caduto.

Verso mezzanotte due autopompe – da Valmadrera e Lecco – sono state inviate sulla Provinciale 49 nel territorio di Suello per un incidente stradale. I Vigili del fuoco hanno collaborato con i sanitari del 118 per mettere in sicurezza le persone coinvolte e la scena del sinistro.