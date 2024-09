“LA CULTURA PER IL SOCIALE”, RASSEGNA DI TEATRO TRA SALUTE E SOCIETÀ

LECCO – Quattro appuntamenti che evidenziano “il valore sociale della cultura”: è questo il cuore della rassegna teatrale “La Cultura per il sociale”, organizzata dal Comune di Lecco, che si aprirà mercoledì 18 settembre alle 20:30 con lo spettacolo “Persone fuori dal comune” della compagnia Pianoinbilico.

In occasione della rassegna, la struttura complessa di Neuropsichiatria per l’infanzia e l’adolescenza dell’ASST Lecco che coordina il Progetto INclusione AUTismo insieme alla Provincia di Lecco, il Comune di Lecco, il Politecnico di Milano – Polo territoriale di Lecco e le associazioni datoriali propone il concerto dell’Orchestra Invisibile, un’orchestra jazz italiana composta da persone con disturbo dello spettro autistico e non, fondata a Cascina Rossago (PV), prima farm community pensata appositamente per le esigenze delle persone con autismo.

L’orchestra, diretta da Pierluigi Politi, professore ordinario di Psichiatria dell’Università degli studi di Pavia, propone un repertorio jazz attraverso un’esperienza musicale originale e immersiva.

I musicisti si presentano disposti in circolo, alternando strumenti melodici e ritmici: gli scambi comunicativi all’interno dell’orchestra avvengono prevalentemente sul piano non verbale, suonando assieme, lasciandosi trasportare dall’improvvisazione e dallo spirito di esplorazione e libertà, caratteristici del jazz. Il risultato è quello di un gruppo apparentemente stonato e scoordinato inizialmente, che gradualmente si sincronizza ed armonizza, raggiungendo verso il finale una piacevole sensazione di insieme.

L’esperienza ‘Orchestra Invisibile’ è stato oggetto anche di studi scientifici: è stato dimostrato come uno spazio musicale condiviso da persone con autismo ed educatori/musicisti, che entrano in contatto tra loro attraverso canali espressivi non verbali offerti dai suoni e dalla musica, migliori le abilità di comunicazione dei soggetti con autismo senza ricorrere all’uso di parole e abbia inoltre un impatto positivo sul funzionamento adattivo generale.

L’Orchestra Invisibile ha partecipato a diverse manifestazioni pubbliche e tenuto concerti in molti teatri; la presenza all’interno della rassegna “La Cultura per il sociale” è in linea con le diverse azioni già promosse dal progetto IN AUT che prevedono la diffusione e la condivisione di informazioni sul tema dell’Autismo, favorendo momenti di inclusione rivolti a tutta la città di Lecco.

Il concerto, ad ingresso gratuito, si terrà sabato 19 ottobre alle 18 presso l’Auditorium Casa dell’Economia, via Tonale 30, Lecco.

Molti i commenti sulla rassegna, a partire da quello di Simona Piazza, assessore alla Cultura del Comune di Lecco: “Torna la rassegna La Cultura per il Sociale, che attraverso il linguaggio della cultura, e in questo caso dello spettacolo, ci consente di accendere un riflettore su importanti temi sociali. Da rimarcare, quest’anno, è l’ampliamento dei soggetti coinvolti, grazie a uno spettacolo promosso in collaborazione con Anmig e uno spettacolo promosso in collaborazione con Asst Lecco. Parleremo ancora una volta di salute mentale con il Forum Salute Mentale e l’Accademia della Follia, di Alzheimer, di autismo e di disabilità.

Un grazie a tutti i partner che collaborano con il Comune di Lecco a questa preziosa occasione per approfondire temi delicati e di primaria importanza e per riflettere insieme”.

Le ha fatto eco Mauro Bonfanti, presidente Anmig Lecco: “La sezione di Lecco dell’Anmig (Associazione dei mutilati e invalidi di guerra) partecipa all’iniziativa del Comune con uno spettacolo teatrale sulla storia di Auguste, la giovane che fece riconoscere la malattia di Alzheimer.

Con questa rappresentazione, che cade nella giornata mondiale dell’Alzheimer, l’Associazione intende attirare l’attenzione sui problemi materiali ed emotivi che i familiari degli ammalati si trovano spesso ad affrontare senza sapere come risolverli”.

Infine l’invito di Guerrino Donegà, del Forum Salute Mentale di Lecco: “Come Forum Salute Mentale di Lecco, rivolgiamo un particolare ringraziamento all’assessorato alla Cultura per aver collocato lo spettacolo “Quelli di Basaglia… a 180°” all’interno della rassegna “La cultura per il sociale”, ed averlo fatto nella Giornata Mondiale della Salute Mentale, proprio nell’anno del centenario della nascita di Franco Basaglia. Questa iniziativa arricchisce la serie di eventi celebrativi svoltisi anche a Lecco per ricordare la straordinaria figura dello psichiatra, innegabile artefice, tra l’altro della chiusura dei manicomi e della nascita dei servizi territoriali della salute mentale, un percorso ancora da completare e oggi ancora di più non privo di difficoltà ed ostacoli ma dal quale non si potrà più tornare indietro.

Esprimiamo poi grande emozione ed entusiasmo per questo nuovo ritorno a Lecco dell’Accademia, alla quale la città è legata da tempo da una bella storia di amicizia, nata con Claudio Misculin, storico fondatore e leader della compagnia e con i suoi attori, matti di mestiere e attori per vocazione, che dal 1981 racconta le vicende, le testimonianze e il percorso della straordinaria esperienza di deistituzionalizzazione basagliana e della chiusura dell’Ospedale psichiatrico di Trieste.

Dopo la triste scomparsa di Claudio e degli storici attori Roberto e Skoda, l’Accademia ha trovato dentro di sé e con i numerosissimi sostenitori la forza di proseguire e rilanciare la sua attività con nuovi progetti e produzioni. Ne è ulteriore dimostrazione il viaggio in programma nei prossimi giorni in Colombia, nell’ambito di un progetto di cooperazione internazionale dal titolo “La libertà è terapeutica” con la presentazione dello spettacolo recitato in lingua spagnola, incontri, workshop con importanti realtà istituzionali e sociali di quel paese.

Aspettiamo quindi con ansia l’arrivo a Lecco dell’Accademia ed invitiamo i cittadini a non mancare ad uno spettacolo che ne siamo certi, sarà indimenticabile”.