LA POLIZIA PRESENTA LA CAMPAGNA DI SENSABILIZZAZIONE “QUESTO NON È AMORE”

LECCO – In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di stato ha dato vita alla campagna di sensibilizzazione “Questo non è amore”, realizzata dalla Direzione Centrale Anticrimine con un opuscolo informativo.

Il documento, che come negli anni scorsi contiene storie e testimonianza reali, serve per diffondere informazioni sul fenomeno e sugli strumenti di tutela, concentrandosi in particolare sulle misure di prevenzione.

La Polizia di stato di Lecco sarà presente lunedì mattina, 25 novembre, in piazza XX Settembre, per presentare la campagna. Ci sarà una equipe composta operatori della Questura specializzati nel trattare i reati di violenza di genere. Una campagna per sensibilizzare la cittadinanza a rivolgersi e a denunciare alla Polizia tutte le eventuali situazioni di disagio sociale.