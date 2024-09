LAKE ARENA, IL 14 SETTEMBRE A COLICO IN SCENA L’ULTIMO SPETTACOLO SULLA PIATTAFORMA

LECCO – “Viviamo in uno scenario incredibile, questo lo sapevamo già; ma il segreto della Lake Arena è stato riscontrare l’entusiasmo di artisti, organizzatori e pubblico a ogni evento. La Lake Arena è l’anello di congiunzione che mancava per unire un contesto naturale straordinario a una proposta artistica di altissima qualità”. È con queste parole del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni, che si chiude il ciclo di spettacoli organizzati dal capoluogo lariano sul palco galleggiante.

Dopo 11 appuntamenti con il tutto esaurito dell’8 settembre con il maestro Giovanni Allevi, ora il palco è in viaggio per essere allestito a Colico, al laghetto di Piona, dove sabato 14 andrà in scena l’ultimo spettacolo organizzato dal Comune di Colico con la violinista lituana Saule Kilaite. È la prima esperienza di gestione associata del calendario artistico sul palco galleggiante che ha visto cooperare i comuni finanziatori con la Camera di Commercio di Como e Lecco e l’Autorità di Bacino.

A rilanciare l’iniziativa per il futuro è la vice sindaca lecchese che ha anche delega alla cultura, Simona Piazza: “Grande positività e successo si sono registrati dagli eventi sulla Lake Arena a Lecco. Struttura che sperimentata in forma singola per ciascun comune può rappresentare per il futuro l’occasione per strutturare un progetto condiviso tra i diversi comuni, con l’obiettivo di arrivare a realizzare un festival circuitante sul lago che funga da volano per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio”.

Sabato 14 settembre a Colico, in località Laghetto di Piona, si terrà lo spettacolo di Saule Kilaite, violinista, solista, performance artist, compositrice e scrittrice di origine lituana. Il suo progetto artistico Violin Performance è basato sull’unione di cinque arti: Musica, Danza, VideoArte, Letteratura e Teatro. La sua discografia contiene interpretazioni originali per violino solista di brani celebri di musica classica, colonne sonore e cover della musica leggera. Nel 2009 – 2010 è stata protagonista musicale su RAI 2 e ha suonato su palchi prestigiosi in Italia e in Europa.

Il palco galleggiante del lago di Como misura 200 metri quadrati di superficie ed è dotato di tutte le predisposizioni utili agli allestimenti per spettacoli di ogni genere, con due grandi quinte telescopiche in grado di ospitare fino a 50 elementi d’orchestra. È stata realizzata dal Comune di Tremezzina grazie anche ai finanziamenti di Como Acqua e dei comuni di Bellano, Cernobbio, Colico, Como, Dervio, Lecco, e della Comunità Montana Valli del Lario e del Ceresio, oltre all’Autorità di Bacino del Lario e dei laghi minori.