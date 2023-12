PAGELLE E REGALI DI NATALE DI TREZZI/3. SIMONA PIAZZA, CATTANEO E DURANTE

LECCO – Le pagelle sono sempre un gioco, la vita è un’altra cosa. Se poi le dà Paolo Trezzi, polemista, osservatore della politica cittadina e spesso provocatore, chi le subisce tornerà a provare il timore che tutti abbiamo nutrito al momento di consultare quei tabelloni pieni di numeri che segnavano il nostro presente e futuro.

Quelle di scuola hanno la pretesa di incasellarti in uno spazio troppo piccolo in confronto a tutto l’universo che hai dentro. Quelle della politica hanno la pretesa opposta, di tirarla fuori da quello spazio troppo grande che è l’ego degli amministratori in confronto a tutta la realtà che c’è fuori.

Quindi, anche quest’anno con Trezzi facciamo le pagelle ai politici, quasi alla fine di un 2023 piuttosto pieno per i nostri amministratori, in carica ormai da oltre tre anni. per l’occasione, il buon Paolo ha aggiunto ai voti anche dei “regali”.

Saranno graditi?…

SIMONA PIAZZA

RACCOGLITORE

VOTO 8

come le tessere associative cumulate

#

Resta sempre la migliore.

Ha contribuito a far vincere Gattinoni e lui a farle perdere le Regionali.

Vive tra l’incudine e il martello.

Nel senso che è sempre in mezzo.

Ha le doti per fare il Sindaco… Se ce le ha Gattinoni direte voi… Ma è in mezzo alla lotta tra briviani e miracolati.

Va a una cena e si ritrova in mezzo a un rito con candele e canederli e la nominano socia di Soroptimist.

Dopo la tessera Arci ora questa del Club delle donne manager e in carriera.

Da Avanti Popolo a Avanti le Portate.

Da Assessora alla Cultura trasforma la Galleria d’arte in un rinnovato Gioiello; Organizza Festival e Promuove il Manzoni; Stagioni teatrali in scena pur a Teatro chiuso; da assessora alla Polizia la criminalità a Lecco è nelle classifiche dei giornali nazionali così bassa da essere sul gradino più alto del podio per sicurezza urbana; l’Informagiovani è, da quando l’ha preso anni fa in delega, un servizio che gira da solo anche ora senza Lei; la Protezione civile è la nostra sentinella sul San Martino e non solo; i vigili non crescono di numero ma di telecamere da guardare.

Eppure l’assessora è ancora in mezzo al guado: prende la tessera e la corrente giusta e punta alle prossime elezioni europee e così si toglie da una Giunta tra l’incapace e ci arrendiamo e usciamo con le mani in alto, oppure non le resta che prendere anche la tessera della Madonna del Rosario, dove la Madonna non è Lei ma Don Milani che più che il Gloria nell’alto dei Cieli insegue la Gloria qui sulla terra.

Questa probabile dovrà prenderla prima.

GIOVANNI CATTANEO

MAIALINO SALVADANAIO

VOTO 0

Come gli € che dovrebbe gestire

#

Il Sindaco ombra spende come il Re Sole, una marea di denari pubblici.

E passa pure per un esperto.

Dopo aver millantato l’apertura dell’Ostello ogni mese per un anno finché ubriaco di date l’han dovuto aprire a sua insaputa, il cittadino con lui intanto si beve tutto: è toccato al Dehors dimezzando i soldi che il Comune incasserà, qualcosa come oltre 100.000 in meno.

Ne ha però spesi altri 20.000 per il logo di Lecco indispensabile perché altrimenti il Comune non sapeva cosa disegnare sul campetto di basket e skate di fianco al Centro Sociale a Germanedo.

Per spenderne 80.000 invece Cattaneo non ha dovuto nemmeno aspettare la sistemazione del lungolago.

Ci ha portato per un pugno di giorni una piattaforma galleggiante che solo per ancorarla ne ha richiesti 27.000 poi ci ha fatto cantare sopra Alan Sorrenti che va bene siamo tutti figli delle stelle ma buttare soldi pubblici così in vacca…

In questi giorni dopo l’acqua, altri 21.000 con la neve in Erna per un’ora di concerto con la cornamusa elettronica per qualche centinaio di persone.

Che è, lo difendono i fans, pur sempre meno dei 200.000 € che ha dato a una decina di commercianti del solo centro città perché se le casse comunali piangono si ricordi che piangere fa male al Re.

ALESSANDRA DURANTE

FASCIATOI E CARTELLE

Voto 1600

Come il totale di soldi di un Bando strombazzato come fosse la Lotteria Italia.

#

Sotto il peso di un assessorato immaginario cerca argomenti per poter essere invitata a parlare in qualche commissione.

Una delle poche è stata quella scelta simbolicamente nei giorni di San Martino. Se il santo aveva diviso in due il suo mantello l’Assessora ha deciso di dividere con i commercianti il proprio budget per agevolare bambini, giovani e famiglie, nei negozi.

Ben 1.600 € tra tutti i negozianti che li chiederanno per comprare fasciatoi, scaldalatte, bavaglioli e tappetini.

Se un santo ha ricavato due mantelli qui a un commerciante non gli basterà manco per due patelli.

Fino a oggi è assoluto invece il silenzio per la triplicazione dell’addizionale Irpef a partire dalle famiglie più fragili.

Qui però non si parla di 1.600 € ma di un aumento di oltre 3 milioni, chissà se anche questa stangata dopo mensa, nido e i parcheggi va sotto la voce “Politiche per bambini, giovani, famiglie* come si fa chiamare il suo assessorato

