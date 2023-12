LAVORATORI IN NERO E NIENTE ESTINTORI. DUE LOCALI NEI GUAI DOPO IL BLITZ DEI CARABINIERI

CALOLZIOCORTE – I Carabinieri di Calolziocorte, supportati dai militari del nucleo ispettorato del lavoro di Lecco, hanno sottoposto a verifica un esercizio commerciale a Vercurago. Il controllo è terminato con l’immediata sospensione dell’attività a seguito delle violazioni riscontrate. Infatti all’interno dei locali dell’esercizio, adibito a somministrazione di alimenti, è stata accertata la presenza di quattro lavoratori in nero e la mancata elaborazione del documento di valutazione rischi.

I controlli dei Carabinieri hanno riguardato anche un esercizio del centro di Calolziocorte, in via Vittorio Veneto, dove gli uomini dell’Arma hanno contestato più di 14mila euro per violazioni amministrative inerenti il mancato aggiornamento del documento valutazione rischi e la mancanza di estintori all’interno.