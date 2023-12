CALCIO: DUE RUGGITI DI NOVAKOVICH E IL LECCO RIBALTA IL SUDTIROL

LECCO – Si chiude al “Rigamonti-Ceppi” il girone di andata della Calcio Lecco, che nel “boxing day” di Santo Stefano ospita nello stadio cittadino il Sudtirol.

Blucelesti che devono fare a meno dello squalificato Caporale, rimpiazzato da Battistini, con Lepore che scala sulla sinistra. Davanti spazio a Di Stefano nel tridente con Buso e Novakovich.

Dopo uno squillo iniziale di Crociata, che approfitta di un errore in impostazione per cercare, senza successo, di beffare la difesa ospite, le emozioni stentano ad arrivare, con tanta intensità in tutte le zone del campo, condita da diversi fischi del direttore di gioco. Al 27′ doppia incredibile occasione per gli altoatesini: prima Pecorino poi Casiraghi si vedono respingere dai difensori lariani i due tentativi a botta sicura dal limite dell’area piccola.

Il Lecco prova a costruire sulle fasce, con l’asse Buso-Ionita particolarmente attivo in zona cross. Proprio il numero 99 ci prova in rovesciata alla mezz’ora, ma il suo tentativo è più per i fotografi. Al 35′ Casiraghi si gira bene al limite dell’area e cerca il destro, che, troppo strozzato, finisce fuori. Sempre lui il più pimpante: palla persa da Sersanti e contropiede Sudtirol, con Casiraghi che si accentra e calcia da ottima posizione mancando di poco lo specchio della porta. Il Lecco è impreciso palla al piede e rischia tantissimo in contropiede: mugugna il pubblico sugli spalti. Al 43′ sovrapposizione di Battistini, sul traversone arriva Buso che, di coscia, non da potenza al suo tiro. L’ultimo sussulto dei primi 45 minuti è tirolese, con Melgrati attento nell’uscita bassa dopo una mischia in area.

La ripresa si apre a tinte blucelesti: subito una bella iniziativa di Buso, con il tiro-cross che attraversa tutta l’area senza deviazioni. Due minuti più tardi conclusione ravvicinata di Di Stefano, deviata in corner. Dagli sviluppi, colpo di testa pericoloso che sfiora la traversa. Il Sudtirol risponde presente e al 50′ va vicinissimo al vantaggio: tiro a giro di mancino di Pecorino e sfera che si stampa sulla traversa a Melgrati battuto. Passa un minuto e Ionita colpisce la palla in area con la mano, è rigore: dal dischetto Casiraghi che, sotto la nord fischiante, porta gli ospiti in vantaggio. I biancorossi prendono coraggio: destro di Rauti dalla distanza alzato in angolo da Melgrati.

Al 60′ grande occasione per Novakovich, che ha il tempo di prendere la mira dal limite dell’area ma calcia clamorosamente alto. Tre giri d’orologio e la punta americana si riscatta: cross dalla sinistra di Ionita e stacco vincente di Novakovich, che torna a segnare pareggiando il parziale.

Sudtirol pericolosissimo al 66′: punizione defilata e colpo di testa di Vinetot che esce di un soffio sopra la traversa. Al 76′ rimonta completata per il Lecco: Lepore sventaglia per Buso, palla al limite a Degli Innocenti che salta un uomo e cerca il tiro col sinistro, sulla cui traiettoria c’è Novakovich, la cui deviazione decisiva batte Poluzzi. Doppietta per il bomber, spesso criticato per la poca freddezza sotto porta.

Il Sudtirol cerca di riagguantare il pareggio, ma i manzoniani si difendono e non corrono pericoli. Finisce 2-1, con la gioia dei tanti tifosi al Rigamonti-Ceppi.

LECCO – SUDTIROL 2-1 (Primo tempo 0-0)

Marcatori: Casiraghi (S), Novakovich (L), Novakovich

LECCO (4-3-3) Melgrati; Battistini (dal 77′ Giudici), Celjak (dal 46′ Marrone), Bianconi, Lepore (dall’85’ Guglielmotti); Ionita, Sersanti, Crociata; Di Stefano (dal 57′ Degli Innocenti), Novakovich, Buso (dall’85’ Buso). All.: Bonazzoli.

SUDTIROL (4-4-2): Poluzzi; Kofler, Vinetot, Giorgini, Davi; Lunetta (dal 70′ Ciervo), Tait, Peeters (dal 81′ Lonardi), Casiraghi; Pecorino, Rauti (dal 70′ Merkaj). All.: Valente.