LAVORI ESTIVI A CALOLZIO: IL PUNTO TRA ASFALTATURE, CENTRO DI RACCOLTA E ASILO

CALOLZIOCORTE – I lavori estivi sulle strade calolziesi proseguono e l’amministrazione del sindaco Marco Ghezzi ha anticipato i prossimi interventi in calendario.

Su viale De Gasperi e sulla tangenzialina i lavori sono in dirittura d’arrivo: dopo l’asfaltatura e il rinforzo dello strato sottostante la strada, definito da Ghezzi “un lavoro di ottima qualità”, gli interventi sono attualmente concentrati sulla rotonda tra il Dancing e l’Istituto Rota, dove il manto stradale si era particolarmente usurato a causa del grande numero di camion circolanti. L’intervento sarà completato entro il 13 settembre.

Il sindaco ha annunciato inoltre l’avvio di un cantiere per il completamento del parcheggio del Monastero del Lavello: un investimento di 570mila euro, che comprenderà uno svincolo d’ingresso al parcheggio presso l’attuale fermata del bus e un marciapiede che percorrerà via Padri Serviti.

Tramite un bando del Pnrr, del valore di 390mila euro, l’amministrazione ha potuto finanziare anche i lavori di ristrutturazione del centro di raccolta rifiuti di via San Rocco, che ha recentemente visto la sosta dei nomadi. Per prevenire il degrado dell’area, dal 3 all’11 settembre è prevista una chiusura temporanea per sostituire le sbarre di accesso, le telecamere e una serie di oggetti presenti.

Altri interventi consistenti riguardano l’asilo di via Padri Serviti, dove l’area giochi per i bambini è stata completamente ristrutturata: a seguito di una petizione dei genitori, sono stati eliminati i muretti pericolosi che tendevano anche a far ristagnare l’acqua piovana ed è stato installato un prato in erba sintetica, per cui sono già pronti molti giochi e delle piccole porte da calcio, acquistate personalmente dal vicesindaco Aldo Valsecchi e dall’assessore Dario Gandolfi e destinate anche alla scuola di Sala.

Michele Carenini