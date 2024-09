LBW: LA PLAY GUARDIA SARA GALLI COMPLETA IL ROSTER 2024/25

LECCO – La Lecco Basket Women completa il roster per la stagione 2024/25 inserendo la play guardia 19enne Sara Galli. La giocatrice, che proviene dalla Starlight Valmadrera, ha iniziato a muovere i primi passi con la palla a spicchi dall’età di 6 anni dove ha giocato nell’Unione Sportiva Airuno dove è rimasta sino ai 12 anni.

“Successivamente – dice Sara Galli – ho trascorso cinque anni al Basket Costa, dove ho disputato i vari campionati femminili giovanili raggiungendo due volte la finale nazionale a Cagliari e Roseto. Due anni fa, terminato il percorso a Costamasnaga, sono passata a Valmadrera dove ho giocato in serie B e in Under 19 élite”.

Sara è una play guardia e ha nei suoi punti di forza la gestione del gioco e l’intensità difensiva. “Ho deciso di giocare nella LBW perché conosco alcune giocatrici con cui mi trovo bene e perché mi è sembrato esserci un bel clima di squadra. Mi aspetto di migliorare il mio gioco in attacco e cercherò di dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi della squadra, ma soprattutto di divertirmi”.