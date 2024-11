LBW: QUATTRO VITTORIE SU QUATTRO IN CASA, CADE ANCHE LA SANGABRIELE MILANO

LECCO – Quattro su quattro. In casa la Lecco Basket Women si trasforma e si regala una vittoria pesante contro una delle ex capofila del girone, la Sangabriele Milano, che aveva perso solo una partita a Sondrio. Grande prova di solidità del quintetto di Canali apparso determinato e lucido anche nei momenti di difficoltà.

Gara combattuta e decisa da dei parziali nel secondo e quarto periodo dove Lecco ha alzato i ritmi sia in attacco, che in difesa che le hanno permesso di prendere un break importante. Milano appare molto fisica e nei primi minuti le blucelesti fanno fatica ad andare a canestro. La gara resta bloccata nei primi minuti sul 4-3 del 6′, poi 4 punti consecutivi di Maria Aondio danno il via alla cavalcata della squadra di casa che dal 12-10, piazza un break di 14-2 con la tripla di Sara Galli e i canestri di Oddo e Scola che valgono il 26-12 del 17′. Lecco può cosi amministrare il vantaggio e andare a riposo sul rassicurante 30-19.

Nel terzo quarto le ospiti provano a reagire spinte dall’impeto di Pagani, vera trascinatrice del gruppo e rosicchiano punto su punto. La LBW va in affanno in attacco e in pochi minuti si ritrova solo sul +5 (38-33) con la frazione che si chiude sul 41-34. Tutto da rifare ma all’inizio dell’ultimo quarto arriva la svolta con un 6-0 firmato da Oggioni, Ratti e Viola Aondio per il 47-34. La tripla di Pagani non serve a scalfire l’umore delle padrone di casa che continuano a trovare la via del canestro con le triple di Ratti e Oddo che mettono l’impronta sulla gara (55-38). Nel finale totale gestione e vittoria che fa tornare il buon umore. Domenica prossima altra gara casalinga al palazzetto di Malgrate dove la LBW ospiterà alle 18 la Sportlandia Tradate.

LBW – Sangabriele Milano 63-45 (parziali: 12-8, 30-19, 41-34)

LBW: Bassani 6, M.Aondio 8, G.Galli, V.Aondio 6, Scola 11, Davide 8, Oggioni 4, Oddo 7, Ratti 6, S.Galli 7, Cincotto, Fumeo. All.: Canali.

Sangabriele Milano: Bozzoli Parasacchi 7, Colombo 3, Ben Torkia, Beccaria 7, Pagani 23, Finessi 4, Rapetti 1, Carozzi, Pesenti, Darman, Serralunga. All.: Zappetti.

“Oggi abbiamo giocato la partita che dovevamo giocare: energiche, aggressive, concentrate. Rispetto alla partita di Sondrio, in cui siamo state molli in difesa e poco efficaci in attacco, le ragazze hanno messo in campo il cambio di approccio completo che ho chiesto loro – Le parole di coach Valentina Canali – In attacco abbiamo saputo trovare soluzioni diverse nel corso della partita, innalzando la qualità della nostra circolazione di palla, e in difesa abbiamo saputo aggredire invece che attendere passivamente. Certo, abbiamo tanta strada da fare, ma oggi le ragazze sono state brave e hanno dimostrato che sanno essere squadra quadrata e volitiva. Dobbiamo tener giù la testa e continuare a lavorare più duramente in palestra e continuare a crescere”.