LC.POLIS/CIVICI PROVINCIA, RUSCONI SCHIERA LA SUA ‘ARMATA’ ELETTORALE

Con l’incontro a Galbiate, presenti i primi trenta aderenti, ha preso forma e sostanza il coordinamento degli Amministratori locali civici. ‘’Lc.Polis’’ CIVICI per la PROVINCIA è la forma organizzata di confronto aperto e di coordinamento degli amministratori locali civici, sui temi amministrativi che interessano i nostri territori e in particolare sugli aspetti sovracomunali, a livello di zona e Provincia.



Il coordinamento dei CIVICI avrebbe voluto lanciare subito delle iniziative di ampio interesse generale e sovracomunale ma, visto il calendario, l’assemblea del 30 luglio 2024 ha dato indirizzo favorevole per valutare, da subito, l’imminente scadenza (29 settembre 2024) del rinnovo del Consiglio provinciale.



Dare voce, rappresentanza e valorizzazione delle idee e degli amministratori ‘’civici’’ sono state le motivazioni espresse dall’assemblea per formulare la volontà di partecipare, al rinnovo del Consiglio provinciale, in modo attivo con la lista civica:

‘’Lc.Polis’’ CIVICI per la PROVINCIA



Per ‘’Civici’’ s’intendono gli amministratori (Sindaci, Assessori ed in particolare i Consiglieri) che si sono candidati in liste civiche e che eletti continuano, condividendo alcuni principi ed obiettivi (indipendentemente dalle visioni personali) a comportarsi da civici e non delegano le segreterie dei partiti a rappresentarli.



Tutti gli amministratori civici (subito dopo ferragosto) potranno segnalare e suggerire idee programmatiche e potenziali candidati, utili per formulare la proposta elettorale. (Si ricorda che entro il 9 settembre 2024 bisogna presentare le liste e l’elezione del Consiglio provinciale è di 2° livello, votano quindi solo gli amministratori comunali eletti).

Solo ai fini organizzativi, la conferenza di ‘’Lc.Polis’’ Civici per la Provincia individuerà, presto, fra gli aderenti, il ‘’team organizzativo’’ composto da alcuni membri, di cui uno o due saranno i ‘’portavoce’’.



Vengono individuati per il team organizzativo, in rappresentanza dei territori:

1. un rappresentante della Valsassina

2. un rappresentante di Lecco Città

3. un rappresentante zona Lago

4. un rappresentante zona Oggionese

5. un rappresentante zona Meratese

6. un rappresentante zona Casatese

Oltre ai Consiglieri provinciali già eletti nel gruppo Civici.



Gli Amministratori locali ‘’Civici’’ possono aderire segnalando la loro volontà ai promotori.

Il Gruppo promotore

’Lc.Polis’’ CIVICI per la Provincia