LE AGGRESSIONI DEL SABATO SERA: CRONACA NERA TRA LECCO E VALSASSINA

LECCO/TACENO – Ben tre aggressioni nelle ultime ore della serata di sabato 17 agosto: due nel capoluogo e una in Valsassina, a Taceno.

Ancora avvolto dal mistero quest’ultimo episodio, accaduto intorno alle 22:30 in via Roma dove AREU segnala un “evento violento” con l’impiego di arma bianca. Vittima, un uomo di 36 anni che è stato assistito dal Soccorso Centro Valsassina. Allertati anche i Carabinieri del Comando di Lecco. Il ferito è stato trattato inizialmente in codice giallo, quindi trasportato all’ospedale Manzoni e qui riclassificato in verde.

In città altri due casi di violenza: prima alle 20:30 nella “solita” piazza Diaz (nei pressi dunque della stazione ferroviaria) con un 21enne aggredito e rimasto colpito. In ambulanza è stato condotto all’ospedale in codice giallo – dunque in condizioni che per gli standard sanitari vengono definite “mediamente critiche”.

Analoga situazione per un 31enne vittima di una rissa avvenuta nella centrale via Roma. In questo caso, la Croce Rossa di Lecco ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Mandic di Merate.

