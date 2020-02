LECCO – Il Comune di Lecco informa a proposito delle modifiche alla viabilità in programma nel periodo che va da lunedì 24 febbraio a domenica 1 marzo.

VIA SORA tratto compreso tra il corso Matteotti e l’incrocio di via Sora, senso unico alternato per lavori di realizzazione nuovo marciapiede e di recinzione del nuovo ostello dal 25 febbraio al 16 marzo (Impresa Paolo Beltrami costruzioni spa. Per conto di Aler);

VIA DELL’ISOLA tratto all’altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di manutenzione su impianto rete gas dal 24 al 26 febbraio (Impresa Devizzi srl di Cremeno per conto di Lario reti gas s.r.l.);

VIA ACHILLE GRANDI tratto all’altezza del civico 11 parziale restringimento per lavori di ripristino cavidotto in data 24 febbraio (lavori per conto di Enel );

VIA TORQUATO TASSO tratto all’altezza del civico 11/13 parziale restringimento per lavori di manutenzione impianti telefonici, dal 24 al 28 febbraio (Impresa Sittel di Roma per conto di Telecom Italia spa);

VIA BAINSIZZA tratto all’altezza del civico 24 parziale restringimento per lavori di formazione cameretta ispezione dal 25 febbraio al 1 marzo (Impresa Daniele Francesco di Galbiate per conto di privati);

C.SO MONTE ORTIGARA tratto all’altezza del civico 26 parziale restringimento per lavori di allacciamento idrico e gas dal 27 al 28 febbraio (Impresa Devizzi di Cremeno per conto di Lario reti gas s.r.l.).

Per maggiori informazioni:

Servizio viabilità – 0341 481233

Servizio manutenzione – 0341 481372