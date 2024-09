“LE NUOVE NORME SALVA CASA”, DUE INCONTRI CON L’ORDINE DEGLI ARCHITETTI

LECCO – L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco organizza un convegno dedicato alle nuove norme Salva Casa. L’evento sarà articolato in due incontri formativi previsti i giorni martedì 17 settembre dalle 17 alle 19 presso la sala convegni di EFES (Ente formazione edile sicurezza Lecco Sondrio), via A. Grandi n 15 Lecco e martedì 24 settembre dalle 17 alle 19 presso l’Auditorium “Casa dell’Economia” – Camera di Commercio Como – Lecco, via Tonale 28/30 a Lecco.

Relatori saranno l’avvocato Giuseppe Rusconi, assessore allo Sviluppo urbano e all’Edilizia Privata del Comune di Lecco e l’architetto ingegnere Alessandro Crippa, dirigente Area 6 – Territorio e Sviluppo del Comune di Lecco.

“Un’occasione importante per conoscere ed approfondire le varie tematiche connesse al nuovo DPR 380/01 – ha commentato il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Lecco, Anselmo Gallucci – un ringraziamento speciale all’avvocato Rusconi e all’architetto ingegnere Crippa per la disponibilità a relazionare agli incontri”.