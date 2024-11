LECCO ALTA. OK ESORDIENTI MISTI COL LECCO FEMMINILE E LE ALTRE SQUADRE

LECCO – Bella vittoria nel derby lecchese e prestazione convincente per gli Esordienti misti della Lecco Alta che hanno affrontato le ragazze della Calcio Lecco Femminile 2010. Entrano bene in campo entrambe le squadre che fin dai primi minuti mostrano intensità e qualità.

Termina 1-1 la prima frazione di gioco, con la soddisfazione del pubblico sugli spalti che dimostra di apprezzare il ritmo partita. Nel secondo tempo si gioca con grande equilibrio, rotto da un bel gol in azione personale di Artur. La frazione di gioco si chiude 1-0 quindi per i padroni di casa. Dilaga nel terzo periodo la Lecco Alta che suscita euforia sugli spalti e grande festa per la squadra “Alta” del capoluogo. Quarto tempo a reti bianche: 0-0 e partita che termina con le strette di mani e la corsa sotto gli spalti per il team casalingo.

Dopo la battuta d’arresto della settimana scorsa, torna alla vittoria la Lecco Alta Esordienti 2013 con l’Aurora San Francesco, sul proprio campo di gioco per 4 tempi a 1. Nel primo tempo i verdeblu passano in vantaggio dopo 10′ di gioco equilibrato e subito raddoppiano. Gli ospiti non si scoraggiano e accorciano . La Lecco Alta allunga di nuovo ma viene raggiunta dagli avversari molto bravi sui tiri da fuori area. Sul 3-3 i padroni di casa trovano riescono a realizzare ancora ma vengono ancora raggiunti portando il punteggio 4-4- Nel secondo tempo le squadre entrano in campo molto guardinghe e sulla difensiva stando attente a non subire gol. Nella seconda metà del tempo ci pensa Cesare, in una delle sue guizzanti incursioni in area, a segnare il gol del vantaggio che sarà mantenuto sono alla fine. Nel 3 e 4 tempo gli avversari calano di tono, un po’ per la piega che ha preso la partita e un po’ per la rosa ridotta cosicché la Lecco Alta dilaga con un 6 -0 e un 5 -1 aggiudicandosi la gara.

I Pulcini 2014 vincono e convincono sul campo del Monte Marenzo. Primo tempo combattuto e risolto con un gran tiro da fuori area dopo una bella azione di squadra. Nel secondo e terzo tempo la Lecco Alta riesce a giocare di più la palla creando diverse occasioni, alcune concluse in gol. Nel quarto tempo, dopo qualche minuto di difficoltà, la Lecco Alta torna a giocare con buona intensità e qualità, concludendo in bellezza un’ottima partita che da continuità al lavoro svolto dai ragazzi del 2014.

Buon esordio dei Primi Calci 2016 nel loro campionato. Due trasferte in tre giorni dove hanno giocato prima sul campo del Rogeno – Due tempi pareggiati e Uno vinto – e poi con i pari età di Bellagio. Partita equilibrata che vede prevalere i bambini del lago per due tempi a uno. Ottimo il comportamento di entrambe le compagini sia come impegno che correttezza.