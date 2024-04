LECCO, ANCORA VIOLENZA TRA GIOVANI IN STAZIONE

LECCO – Giovedì pomeriggio di nuovo una rissa nella stazione di Lecco. L’ennesimo episodio di violenza è stato interrotto dopo pochi istanti dall’arrivo delle pattuglie di Carabinieri e Polizia.

Pugni, spintoni e trattenute, e poi urla. Infine il fuggi fuggi quando le sirene di Polizia e Carabinieri sono arrivate in piazza della Stazione. È successo in pieno pomeriggio, alle 17 circa, a pochi passi dagli ingressi della biglietteria e del bar.

A documentare il tutto un filmato di pochi secondi diffuso in rete: una decina i partecipanti alla rissa, i motivi per cui sia scaturita però non sono evidenti. C’è chi colpisce e chi cerca di dividere. E c’è chi osserva e prudentemente si allontana.