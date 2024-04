METEO. FINE SETTIMANA PRIMAVERILE, POI TORNA LA PIOGGIA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Fino a fine settimana correnti secche in quota associate ad una rimonta anticiclonica atlantica in espansione sull’Europa occidentale. Ciò favorirà giornate soleggiate o al più a tratti velate e temperature massime in risalita. Per inizio della prossima settimana debole peggioramento meteo più probabile sui rilievi per effetto di una saccatura in transito sul nord Europa, con temperature minime e massime in calo.

Venerdì 12 aprile cielo ovunque sereno salvo irregolari e occasionali transiti di velature da nord. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime in rialzo. Zero termico in risalita a 3800 metri, o a valori più alti in serata. Venti deboli a regime di brezza.

Sabato 13 aprile cielo velato tra notte e mattino, quindi sereno ovunque. Precipitazioni assenti. Temperature minime stazionarie o in lieve rialzo, massime in rialzo. Zero termico circa a 4000 metri. Venti calmi ovunque.

Domenica 14 aprile cielo sereno fino al tardo pomeriggio, quindi transito di velature più compatte in serata. Precipitazioni assenti. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve rialzo. Zero termico a circa 4000 metri.

Venti in montagna deboli da sud.

Tendenza per lunedì 15 aprile: aumento della nuvolosità in montagna, poco o irregolarmente nuvoloso in pianura. Precipitazioni deboli a ridosso dei rilievi alpini, poco probabili altrove. Venti in lieve rinforzo.

Fonte Arpa Lombardia