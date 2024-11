LECCO-BALLABIO, PD: “REGIONE ‘SNOBBA’ GALLERIA GIULIA, STRADA SOTTOVALUTATA”

LECCO – “Trincerandosi dietro le rassicurazioni dei tecnici dell’Anas, che non mettiamo certo in dubbio, Regione scarta la proposta e rinuncia ad approfondire la possibilità del prolungamento della Galleria Giulia sulla Lecco-Ballabio. Un errore: anche se gli interventi previsti miglioreranno le condizioni attuali, non dobbiamo però sottovalutare il problema. Ovvero che una modesta frana potrebbe bloccare un’arteria fondamentale sia per collegare la Valsassina alla città capoluogo, sia come alternativa alla Ss 36, anche in vista delle Olimpiadi”, non è completamente soddisfatto della risposta ricevuta stamattina, in Aula, alla sua interrogazione, Gianmario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, che ha invece insistito affinché Regione Lombardia valuti il prolungamento della galleria sulla Ss 36 Racc Lecco-Ballabio …

> CONTINUA A LEGGERE su BALLABIO NEWS