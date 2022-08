LECCO – È un 14enne il triste protagonista della cronaca lecchese, ancora una volta concentrata nei dintorni della stazione ferroviaria: il ragazzino, in compagnia di alcuni amici e forse non del tutto in sé, avrebbe perso il controllo nei confronti del padre, insultandolo e addirittura picchiandolo.

Immediato l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorritori, chiamati dai passanti che hanno assistito alla scena. Il giovane, fermato dagli agenti, sarebbe stato poi portato in ospedale per i controlli del caso.

RedCro