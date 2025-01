LECCO CALCIO A 5, PER IL DG MARUCCIA “IL 2024 UN ANNO STRAORDINARIO”

LECCO – Il 2025 del Lecco Calcio a 5 inizia col botto grazie alla partecipazione alla Supercoppa Italiana Aeroitalia di Catania che attirerà su di sé i riflettori di tutti gli appassionati di futsal. Sabato alle 18:30 i blucelesti di mister Marcio Moratelli sfideranno in semifinale i padroni di casa campioni d’Italia, inaugurando un anno che si spera possa essere ricco di soddisfazioni come quello appena trascorso.

Inutile nasconderlo, il 2024 è stato l’anno più bello della storia bluceleste, soprattutto grazie alla vittoria della Coppa della Divisione, ma non solo. “È stato un anno straordinario – ammette il direttore generale Marcello Maruccia – sia in termini di risultati sportivi che di sviluppo progettuale. La vittoria della Coppa della Divisione, uno dei 4 trofei major della Divisione Calcio a 5 è stato qualcosa di talmente speciale che descriverne la gioia e la soddisfazione vissuta è impossibile. L’essere stati a un passo dal laurearci campioni d’Italia con l’Under 19, è stata un’emozione altrettanto speciale e l’essere poi a oggi riconosciuti come una delle società più importanti del panorama nazionale e che meglio sa lavorare e far crescere i giovani, va anche al di là dei fantastici risultati sportivi raggiunti. A questo aggiungiamoci l’orgoglio aver ospitato la Nazionale Under 19 in occasione del doppio confronto amichevole con la Spagna, prima volta in assoluto qui a Lecco”. E ora la partecipazione alla Supercoppa Italiana: “È un altro avvenimento pazzesco, non un traguardo prestigioso, ma molto di più, che non tutti possono permettersi di vivere. Un’altra pagina di storia vera, quella che rimarrà sempre ‘viva’ nella memoria di tutti noi”.

Sulla stagione attuale: “Siamo in totale linea con gli obiettivi che ci eravamo prefissati – continua il dg – La prima squadra, che ha l’obiettivo di una salvezza tranquilla facendo giocare e crescere i propri giovani ed è la più giovane di tutte le prime due categorie nazionali, A ed A2 Élite, è in lotta per le zone playoff, è già qualificata alla Coppa Italia e i nostri giovani stanno dimostrando tutte le loro qualità e la loro crescita. In Coppa della Divisione ci siamo qualificati con un turno di anticipo ai sedicesimi di finale e l’obiettivo della Final Four è alla portata e rappresenta sicuramente un obiettivo. L’Under 19 è campione d’inverno e mira ad arrivare quanto più avanti possibile nelle proprie competizioni, così come l’Under 15 anch’essa laureatasi campione d’inverno”.

Non solo, il mondo bluceleste regala soddisfazioni a 360°: “Lo staff è anch’esso in crescita, sempre più professionale, attento e preparato, e la scuola calcio continua ad aumentare in termini di tesserati. Insomma stiamo facendo qualcosa di davvero unico. Miriamo a diventare l’Atalanta del Calcio a 5, obiettivo forse utopico, ma d’altronde non c’è nulla di più bello che concedersi la possibilità di sognare, progetto sul quale profonderemo tutte le nostre energie. Per questo dovremo lavorare ancor più duramente perché dobbiamo ancora migliorarci, a partire da me”, precisa Maruccia.

Farete mercato? “No, non faremo mercato perché se lo facessimo per forza di cose toglieremmo spazio ad alcuni dei nostri giovanotti e ciò non rientra nei nostri piani – risponde il dg – Anzi, dobbiamo pian piano riuscire a integrarne, dall’under 19, sempre di più. Avremo solo due ingressi ma che riguardano l’under 19 che va completata, arriveranno infatti un portiere classe 2009 e un laterale classe 2007, due talenti assoluti”.

Infine i propositi per il nuovo anno: “Per il 2025 i propositi sono che il nostro sviluppo progettuale legato ai giovani possa continuare così com’è ora, e cioè a gonfie vele ed anzi possa migliorare. In termini sportivi raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati. Un augurio anche a tutti i nostri tifosi che speriamo di vedere sempre più numerosi al fianco del gruppo Gomiti Alti che ci sostiene sempre”, conclude Maruccia.