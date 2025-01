PER FORZA ITALIA LECCO UN ANNO POSITIVO: “40 AMMINISTRATORI E RIENTRATI IN PROVINCIA”

LECCO – Nelle ultime ore del 2024 in casa Forza Italia Lecco si è fatto il punto della situazione e sono state ricordate le principali tappe del percorso politico che ha visto il partito crescere e consolidarsi sul territorio, nei consensi e nelle nuove adesioni.

“La segreteria provinciale di Forza Italia Lecco desidera augurare a tutti i cittadini della Provincia e in particolare modo ai propri tesserati, simpatizzanti e militanti, un buon inizio 2025 che, da parte nostra, ci adopereremo affinché sia un anno di altrettanti e anche più grandi successi – scrive Roberto Gagliardi, segretario Provinciale Forza Italia a Lecco – Il 2024 ha avuto esordio con il congresso provinciale, che ha visto eleggere la nostra segreteria, la quale si è composta di trenta validi membri, tra responsabili di dipartimento e responsabili di area. Abbiamo nominato venti segretari cittadini, affinché tutto il territorio sia adeguatamente rappresentato e sì è accresciuto a circa trecento il numero di nostri tesserati. Siamo passati in un anno dal 3,6% delle scorse regionali all’8.68% delle europee, superando il 10% in alcuni comuni del lecchese”.

“Circa quaranta amministratori hanno fatto ingresso nel nostro partito e, dopo anni di assenza, abbiamo ottenuto tra i banchi della Provincia un nostro consigliere nella persona di Silvia Bosio, anche consigliere comunale a Calolziocorte – continua Gagliardi – Abbiamo riportato il nostro simbolo nella città di Lecco ed abbiamo costantemente presidiato e valorizzato il territorio con gazebi e campagne tesseramenti e iniziative di spessore, come la convention ‘Dialoghi Azzurri’ svoltasi a Nibionno ma anche con momenti di convivialità e raduni, indispensabili per rafforzare legami e partecipazione, come la cena di Natale all’hotel Griso di Malgrate che ha visto la presenza di novanta persone. In quell’occasione si sono focalizzati anche i prossimi impegni che vedranno gli Azzurri lecchesi impegnarsi sul territorio e che culmineranno con le elezioni amministrative della primavera 2026 con la doverosa riconquista del governo di Lecco, comune capoluogo di provincia”.

“Stiamo incessantemente lavorando per costruire e rafforzare una grande Forza Italia in provincia e continueremo a farlo – aggiunge il segretario Roberto Gagliardi – con l’ausilio di tutti i nostri aderenti e amici, ma anche grazie all’interlocuzione con tutti coloro che hanno un pensiero differente, con gli alleati e gli avversari politici, senza i quali non ci sarebbe il sano confronto, che porta sempre alla crescita e sostiene la democrazia, irrinunciabile baluardo dei nostri principi e valori. Da segretario provinciale sono davvero soddisfatto e onorato di avere persone al mio fianco che hanno fatto la storia in provincia di questo movimento politico e che ringrazio quotidianamente. Sono altrettanto orgoglioso di avere in coordinamento persone giovani e diversi neofiti della politica, che a essa si sono avvicinati nel tempo, mostrando serietà, impegno e facendo tanti sacrifici”.

“Un valore aggiunto è sicuramente il lato femminile: le donne, con la loro costante passione e dedizione sono il motore di questo partito. Un ringraziamento ai giovani e ai seniores connubio perfetto per la crescita del movimento – puntualizza il segretario – Mi sento di aggiungere che sicuramente ricostruire (partendo da zero) è molto più difficile che costruire, ma ormai possiamo con certezza affermare che Forza Italia in Provincia di Lecco c’è, dimostrazione del notevole cambio di passo che questo partito nel 2024 ha avuto. Ci attendono nuove sfide ma siamo sicuri che i nostri valori liberali, cristiani, europeisti, atlantisti e garantisti rappresentano il perno portante di questo paese. Siamo una forza di centro e rappresentiamo la parte moderata e liberale di questo paese. Sicuri e fermi in questa solidità del nostro movimento politico, auguriamo a tutti un grande anno 2025″.