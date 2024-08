LECCO E MANDELLO, CONTROLLI DI POLIZIA NELLE ZONE A RISCHIO

LECCO – Nella sera di giovedì 8 agosto a Lecco, sulla base delle determinazioni assunte in seno ad apposito Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutosi presso la Prefettura – U.T.G. di Lecco, un servizio straordinario di controllo, disposto dal Questore di Lecco Ottavio Aragona, in alcune zone del centro cittadino, in particolare in via Volta, in via Cavour, in piazza Diaz, in piazza della Stazione, nonché all’interno della stessa stazione ferroviaria, servizio finalizzato a verificare e contrastare varie segnalate situazioni che hanno recentemente generato allarme sociale.

Il servizio, coordinati dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura – Squadra Volanti, coadiuvato da personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano e da personale della Polizia Locale di Lecco. Complessivamente, nel corso dello stesso, sono state identificate 44 persone, controllati 10 veicoli e 1 esercizio commerciale.

Nel pomeriggio di venerdì 9 agosto servizio straordinario di controllo a Mandello del Lario in particolare presso la stazione ferroviaria, i giardini pubblici e la spiaggia comunale, luoghi ove di recente si sono registrate situazioni che hanno generato allarme sociale e disturbo della quiete pubblica. Il servizio, coordinato dalla Polizia di Stato, ha avuto luogo con l’impiego di personale della Questura – Squadra Volanti, personale della Sottosezione Polizia Ferroviaria di Lecco, coadiuvato da equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Milano. Complessivamente, nel corso dello stesso, sono state identificate 35 persone.