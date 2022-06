LECCO – Rinnovarsi nel segno della tradizione per aggiungere valore al territorio e all’inclusione lavorativa di persone fragili. Questo l’obiettivo di un progetto avviato nell’ultimo anno dalla Cooperativa Duemani per adeguare la propria organizzazione ai cambiamenti del mercato e raccontare una realtà che guarda al futuro. In quasi 40 anni di esperienza la Cooperativa ha offerto un’occasione lavorativa a 1.600 persone, collaborando con gli enti del territorio e numerose aziende private.

Oggi lavorano presso Duemani circa 100 persone, organizzate in tre eree di attività che grazie alla formazione costante e sistematica, sono in grado di attribuire un’alta qualità alle prestazioni e al tempo stesso garantire affidabilità e puntualità.

Ciò che distingue la Cooperativa da un’azienda profit è il valore sociale che è contenuto nelle sue attività: il lavoro, infatti, non rappresenta solo una fonte di sostentamento, ma un’occasione di socialità, l’acquisizione di competenza professionali e l’inserimento progressivo in un contesto di normalità. Per ogni persona inserita la Cooperativa studia un progetto personalizzato. Le aziende private che scelgono di lavorare con Duemani, oltre a sostenere il valore sociale della sua azione, possono adempiere agli obblighi della legge 68/99 previsti per l’assunzione di categorie protette.

Con il contributo di due soci volontari ed esperti di gestione aziendale, Maurizio Crippa (neo eletto nel Consiglio di Amministrazione) e Roberto Lunardelli, la Duemani ha inoltre attuato un progetto di analisi, sviluppo, formazione e riorganizzazione interna che ha permesso di focalizzare i punti di forza e debolezza della Cooperativa e individuare quindi progetti strategici e azioni di miglioramento da attuare nel breve e nel medio termine, con l’obiettivo di incrementare e differenziare la attività e i servizi offerti ai clienti.

Per raccontare tutto questo al territorio, per riprendere i contatti con chi già conosceva la Cooperativa, abbiamo chiesto l’aiuto di Francesca, Miriam, Sara, Simone e Riccardo, studenti del quarto anno del Corso per Operatore Grafico del Centro di Formazione Professionale di Lecco, per eseguire il restyling del logo e del sito della Duemani. Il logo riafferma con modernità gli elementi essenziali di identità. Le due mani unite hanno una doppia valenza: in primo luogo richiamano il monte omonimo, cima minore fra le tante che circondano Lecco, che dà il nome alla cooperativa e simboleggia la sua missione, inoltre le mani racchiuse intorno al sole, da cui prende slancio una colomba, richiamano lo spirito di solidarietà e la capacità di far posto all’altro. Il nuovo sito è strutturato per offrire un’immediata visione della Cooperativa, con la possibilità di approfondire l’insieme dei servizi per aree di attività e favorire la navigabilità. Inoltre si è pensato di girare due video: uno istituzionale e uno emozionale, che vede protagoniste le risorse umane. I video facilitano il racconto, le immagini danno valore alla narrazione.

L’esperienza della cooperativa Duemani prende avvio nel 1983, su iniziativa di don Mario Proserpio, parroco della Parrocchia del Caleotto, si occupa di inclusione sociale e di inserimenti lavorativi di persone svantaggiate. Oggi Duemani è in grado di provvedere alla manutenzione di giardini e parchi, sanificare un ufficio dopo che una persona è risultata positiva al Covid-19, organizzare traslochi, garantire assemblaggio, confezionamento ed insacchettatura conto terzi, eseguire la manutenzione dei campi da calcio, eseguire pulizie, tagliare alberi, trasportare persone o merci e molti altri servizi. Svolge tutte queste attività con cura e precisione dando un’opportunità lavorativa a molte persone: alcune sono svantaggiate, altre si trovano in un momento di fragilità e altre sono normodotate e lavorano in cooperativa perché credono in questo progetto.