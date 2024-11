LECCO PARLA: QUEI MESSAGGI ‘MINIMALI’ MA DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE

LECCO – Qualche tempo fa la città di Lecco è stata “ripulita” da buona parte dei graffiti e scritte presenti sui muri, ma alcuni sono rimasti.

Ogni scritta, anche se fuori luogo, può portare con sé un significato profondo. Quella riportata in copertina e qui sotto rappresenta una donna accompagnata dalla parola “AMA”. Un semplice messaggio che può indicare l’amore verso se stesse, in un mondo che impone canoni di bellezza ristretti.

Il sistema fa credere alle donne di essere sbagliate, sostenendo modelli di perfezione irraggiungibili. Inoltre, la scritta può anche simboleggiare il rispetto per il proprio corpo, spesso abusato da individui frustrati e malvagi. Le donne non sono oggetti; meritano rispetto e dignità. A oggi, la percentuale dei femminicidi è in continua crescita.

É bene discutere di tematiche come questa, per prevenire future tragedie. Anche se una piccola parola non può risolvere i problemi di un mondo malato, può però indurre a riflettere.

Martina Bassani