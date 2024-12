“LECCO SICURA”, IL PD DISCUTE SU PREVENZIONE E COESIONE SOCIALE, OSPITE FRANCO GABRIELLI

LECCO – “Quella della sicurezza urbana è una questione sempre più al centro del dibattito pubblico e delle attenzioni dei Cittadini. Essa è di fatto una materia a dir poco cruciale che interroga perennemente chi è chiamato al governo dei territori e che porta con sé sfide che non sono riconducibili esclusivamente a temi quali la sorveglianza, l’ordine pubblico e la tutela dell’incolumità fisica delle persone, ma coinvolgono la dimensione dei diritti sociali, la sfera relazionale, la qualità dello spazio urbano e la coesione delle diverse fasce sociali”, spiega Gianmario Fragomeli, consigliere regionale Pd e vicesegretario regionale dem.

“In tale ambito – prosegue – , l’incessante consuetudine del centrodestra, e mi riferisco tanto agli esponenti provinciali e regionali così come ai rappresentanti nazionali, di scaricare costantemente su sindaci e amministratori locali la responsabilità di episodi più o meno drammatici e di fenomeni illeciti legati alla sicurezza urbana e alla protezione del territorio è, a tutti gli effetti, aberrante. Fino a quando, ci domandiamo, questi signori faranno finta di scordarsi che, da anni, sono al governo di Provincia, Regione e Nazione e che è quindi loro diretta competenza proporre interventi mirati e adeguati provvedimenti in tema di sicurezza e di civile convivenza? È sinceramente sconcertante l’agio e la deprecabile disinvoltura con cui distorcono fatti ed eventi conflittuali per sfruttarli ai soli fini propagandistici, per un mero tornaconto elettorale”.

“Noi del Partito Democratico ci siamo da tempo impegnati – tanto a livello locale quanto nazionale – sui temi della sicurezza urbana, della prevenzione dei fenomeni illeciti, dell’osservanza dell’ordine pubblico e della coesione sociale. Ed è proprio di tali questioni, legate nello specifico all città di Lecco, che discuteremo martedì 10 dicembre alle 21, presso il Centro Civico “Sandro Pertini”, in un incontro organizzato dal PD cittadino”.

Oltre a diversi amministratori e referenti lecchesi, all’incontro sarà presente anche Franco Gabrielli, attuale delegato per la Sicurezza e la Coesione sociale del Comune di Milano e in passato Prefetto di Roma, Capo della Polizia, Direttore del SISDE e dell’AISI e Capo Dipartimento della Protezione Civile. “Un uomo delle Istituzioni – lo definisce il dem – che ha fatto del rispetto della legalità e della pubblica sicurezza una ragione di vita. Per affrontare poi al meglio il discorso legato ai temi della coesione sociale, delle azioni utili a “diminuire le distanze” tra fasce sociali in un’ottica di prevenzione delle marginalità, ci affideremo a Manuela Colombera, psicologa psicoterapeuta dell’Associazione Comunità “Il Gabbiano”, Ente capofila Unità di strada”.