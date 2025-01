LECCO, SOPRALLUOGO IN CARCERE: “BUONI PROGETTI, MA SPAZI LIMITATI”

LECCO – “Incontro positivo oggi alla Casa circondariale con la Commissione Carceri che ringrazio di aver voluto visitare la struttura lecchese”. Lo dice Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del Pd, al termine del sopralluogo che la ‘Commissione speciale Tutela diritti delle persone private della libertà personale e condizioni di vita e di lavoro negli istituti penitenziari’ del consiglio regionale ha fatto nella Casa circondariale di Lecco.

“Abbiamo appreso del grande lavoro messo in campo dalla direttrice Luisa Mattina per promuovere una serie di nuovi corsi e iniziative e per il recupero di spazi funzionali che rendano migliore e più formativo il periodo di detenzione” aggiunge Fragomeli, accompagnato, tra gli altri, da due colleghe del Pd che fanno parte della Commissione.

“Restano le oggettive difficoltà a causa degli spazi limitati e del crescente tasso di detenuti giovani e giovani adulti, cioè tra i 18 e i 25 anni, a segnare la necessità di invertire il trend con maggiori misure di prevenzione e di contrasto” conclude il consigliere Pd.

G. G.