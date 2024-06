LINEE LECCO, LA LEGA: “PREOCCUPATI PER IL FUTURO DELL’AZIENDA”

La segreteria cittadina e il gruppo consiliare della Lega Salvini Premier desiderano manifestare la loro preoccupazione per le sorti dell’azienda partecipata Linee Lecco.

Si è recentemente verificato, infatti, l’ennesimo cortocircuito tra la l’amministrazione comunale e la sua “lunga mano”, ovvero la società che gestisce le aree di parcheggio nonché il trasporto pubblico locale.

Le ultime vicende legate all’ufficio della Piccola, inaugurato in pompa magna con tanto di taglio del nastro, rappresenta solo l’ultimo episodio di una lunga serie di contraddizioni, con rapporti sempre più tesi tra proprietà e società controllata.

Ora la struttura, considerata vitale per la gestione delle aree di parcheggio, rischia di rimanere inattiva ancora a lungo a fronte dei soldi pubblici spesi inutilmente.

Non meno preoccupante ci appare la situazione finanziaria della società di trasporto, con l’esito incerto dell’ultimo esercizio per il quale l’approvazione del bilancio è ormai vicina, tra contenziosi sui contributi dovuti e iniziative troppo costose intraprese negli ultimi anni.

Crediamo che il rapporto tra l’amministrazione e la sua controllata imponga responsabilità nei confronti della stessa, dei lavoratori di Linee Lecco e delle loro famiglie.

La mobilità urbana rappresenta un servizio vitale per il cittadino che non può e non deve essere messo in discussione, così come la sostenibilità dovrebbe andare oltre gli slogan, proprio per questo vorremmo più chiarezza sulle scelte e sul futuro dell’azienda voluto e pensato da questa Amministrazione.

La segreteria cittadina di Lecco – Lega Salvini Premier –

Sezione “Paolo Marazzi”

Il gruppo consiliare del Comune di Lecco –

Lega Salvini Premier