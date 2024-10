LIONS CLUB LECCO HOST FESTEGGIA IL 69º ANNIVERSARIO

LECCO – Venerdì 11 ottobre i soci del Lions Club Lecco Host si sono riuniti per celebrare il 69° anniversario del club. La serata è stata aperta dal neopresidente Giovanni Rigamonti che ha ringraziato calorosamente i numerosi soci e ospiti presenti, sottolineando l’importanza di questo evento: “La charter night non è solo un momento formale, ma rappresenta anche un impegno condiviso per garantire un futuro migliore alle prossime generazioni. La missione del Lions è quella di servire e migliorare la vita delle persone grazie al vostro impegno. Desidero mettere in evidenza il valore dell’amicizia e della solidarietà che ci unisce e ci rafforza, ricordando quanto ogni atto di gentilezza possa cambiare positivamente la vita di chi lo riceve. Come ci sentiamo ogni volta che dedichiamo il nostro tempo agli altri? Voglio concludere ringraziando voi soci per il tempo che avete già dedicato e quello che dedicherete in futuro al Lions, offrendo le vostre competenze al servizio delle necessità umanitarie”.

Il Lions Club Lecco Host, come tutti i club Lions, realizza progetti a livello locale e internazionale nelle aree tematiche del Lions International: miglioramento della salute visiva e prevenzione della cecità; prevenzione del diabete e sostegno alle persone colpite dalla malattia; supporto nella lotta contro il cancro attraverso assistenza medica e raccolta fondi per la ricerca; contrasto della fame, anche mediante la distribuzione di pasti; tutela dell’ambiente, promuovendo pratiche ecologiche e sostenibili; assistenza umanitaria e risposta alle emergenze, poiché i Lions sono noti per la loro capacità di intervenire rapidamente in caso di calamità naturali o crisi umanitarie; sostegno ai giovani attraverso il Leo Club, che promuove leadership, volontariato e impegno sociale, con iniziative di mentoring, borse di studio e attività sportive e culturali.

Sempre pronto ad accogliere nuovi soci, da 69 anni, il Lions Club Lecco Host opera sotto il motto “We Serve” (noi serviamo), impegnandosi a migliorare le condizioni di vita delle persone e delle comunità.