“LUCA, ESCI”: CALCIO DI PISTOLA IN TESTA ALL’EX PUGILE DI CALOLZIO MARASCO

CALOLZIOCORTE – “Luca esci, ti aspetto fuori per parlarti”. Ma il conoscente dell’ex pugile calolziese Luca Marasco non voleva solo avere un chiarimento: ha estratto una pistola davanti all’abitazione dello sportivo, a Sala, e ne è nata una colluttazione; complessa la ricostruzione dell’accaduto, di certo l’aggressore ha colpito alla testa Marasco con il calcio dell’arma – dalla quale sarebbe anche partito un colpo che però non ha ferito il noto ex boxeur 40enne – già campione italiano tra il 2009 e il 2010.

Il fatto sabato all’ora di pranzo. Indagano i carabinieri di Calolzio, che avrebbero già individuato l’autore del gesto. Marasco è stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale ‘Manzoni’ con un trauma cranico e una ferita lacero-contusa alla testa e successivamente dimesso.

RedCro