MALGRATE – Lunedì 23 gennaio alle 21 a Malgrate si terrà la Preghiera per l’Unità dei Cristiani 2023. L’obiettivo è condividere l’attenzione a diffondere nel territorio cultura, sensibilità e mentalità ecumeniche e riconoscere l’urgenza di incontrare e conoscere culture e mentalità diverse, non solo personalmente, ma soprattutto in ambito ecclesiale. L’appuntamento è alla chiesa di San Leonardo, con la partecipazione della Chiesa cattolica (Mons. Maurizio Rolla), della Chiesa ortodossa russa (P. Vitalij Korsakov), della Chiesa evangelica valdese (Past. Anne Zell), della Chiesa ortodossa romena (P. Nicu Cartoafa), della Chiesa ortodossa copta d’Egitto (P. Giuseppe).

Il tema della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani del 2023 è stato scelto, e il sussidio preparato, da un gruppo locale degli Stati Uniti d’America convocato dal Consiglio delle chiese del Minnesota (MCC Minnesota Council of Churches). Al gruppo di lavoro hanno partecipato: la Chiesa Unita di Cristo, la Chiesa della Prima Alleanza, la Chiesa Metodista Episcopaliana Africana, la Chiesa Luterana, la Chiesa Evangelica Luterana d’America, la Chiesa Cattolica, la Chiesa della Moravia.

A Lecco, la Chiesa Cattolica è presente con le tante parrocchie del territorio che formano la zona pastorale III della Arcidiocesi di Milano. Per l’area ortodossa sono presenti tre Chiese: la Chiesa Ortodossa Romena (c/o S. Alessandro Martire – via Cappella dei Morti – Belledo), la Chiesa Ortodossa Russa (c/o S. Maria Maddalena – piazza 25 Aprile – Castello Seminario) e la Chiesa Ortodossa Copta d’Egitto (della Vergine Maria e di S. Mosè il Forte – Via Giusti 20 – Caleotto). La presenza evangelica della Chiese storiche è diffusa variamente sul territorio. Il riferimento alle Chiese ‘storiche’ è la Chiesa Evangelica Valdese di Como. A Lecco si trovano altre realtà nate nell’area evangelica come la Chiesa Cristiana Evangelica Lecco, la Chiesa Cristiana ‘Dio è Amore’, la Chiesa Cristiana ‘Parola di Fede’, la Chiesa Evangelica ‘dei Fratelli’, la Chiesa Cristiana ‘Fiume di Vita’, la Chiesa Evangelica Pentecostale – A.D.I., la Chiesa Neo-Apostolica Italia, la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni e la Comunità Cristiana di Lecco.