LECCO – Sono numerosi gli interventi per le conseguenze del maltempo effettuati in queste ore da parte dei Vigili del Fuoco di Lecco, Valmadrera e Bellano – documentati dalle immagini presenti in questa pagina. Tetti con tegole spazzate via, piante e detriti sulle strade, allagamenti tra le cause prevalenti delle chiamate ricevute dai centralini dei pompieri in tutta la provincia.

Secondo quanto diffuso in tarda serata dal comando provinciale del Bione, le zone più colpite sono state quelle di Lecco città, di Mandello del Lario, Dervio e ancora della Valsassina – con la Provinciale interrotta a lungo tra Balisio e Pasturo per uno smottamento (in basso la Protezione Civile blocca il traffico nella zona):

RedCro