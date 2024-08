MANDELLO. LA PREFETTURA A GATTI: “I CONTROLLI DI POLIZIA SONO TANTI E FUNZIONANO”

MANDELLO DEL LARIO – La Prefettura di Lecco prende posizione in riferimento ad alcuni articoli apparsi in rete, in cui l’assessore del Comune di Mandello del Lario, Sergio Gatti, avrebbe dichiarato: “rispetto ai mesi scorsi la situazione è migliorata, purtroppo però non basta: le istituzioni ci hanno lasciati soli. Ci sono dei controlli a sorpresa come quello di venerdì scorso, ma non sono sufficienti. La Polizia locale e i Carabinieri della stazione locale controllano e girano per il territorio, ma non possono fare tutto loro in quanto hanno anche altre emergenze”.

La Prefettura fa notare che nel testo si afferma, dunque, che da varie settimane la situazione della sicurezza a Mandello del Lario è migliorata grazie ai servizi “a sorpresa” della Polizia di Stato e ai controlli sistematici da parte dell’Arma dei Carabinieri: ciò nonostante l’Amministrazione sarebbe stata lasciata sola dalle Istituzioni.