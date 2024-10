MEMORIAL MAZZITELLI A GERMANEDO. I RISULTATI DELLA 4ª EDIZIONE

LECCO – Concluso domenica il 4° memorial Francesco Mazzitelli organizzato nel Rione Lecchese di Germanedo dalla Polisportiva Rovinata. L’apprezzato torneo di calcio giovanile ha visto in campo nel trascorso fine settimana gli Esordienti 2013. Vittoria della Lecco Alta, che in finale si impone per 2-1 sulla squadra di casa. “Un vero peccato – dice mister Melesi della Rovinata – abbiamo disputato un ottimo torneo e speravamo di riuscire a fare di più”. Complimenti comunque a tutte le squadre partecipanti, che sono scese in campo e hanno delineato la classifica finale: 1 – Lecco Alta, 2 – Rovinata, 3 – Pontelambrese – 4 – Calolziocorte.

Finisce con la vittoria della Polisportiva Rovinata l’ultima giornata del Mazzitelli. A scendere in campo sono i Pulcini 2014, che conquistano il gradino più alto del podio superando per 1-0 l’Aurora San Francesco in finale. Un incontro molto combattuto in una bellissima domenica di fine estate. Una gradevole festa di sport e amicizia tra le squadre partecipanti.

“La Polisportiva Rovinata ringrazia tutte le società che hanno partecipato alla quarta edizione del Trofeo Mazzitelli – ha dichiarato il presidente della società di Germanedo – rinnoviamo l’invito ai tornei che organizzeremo a gennaio”.