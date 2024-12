MERCATINI E LABORATORI ARTIGIANALI. GLI EVENTI NATALIZI DEL CFP CONSOLIDA

LECCO – Il Centro di Formazione Professionale Consolida invita tutta la cittadinanza a due eventi speciali per festeggiare insieme l’arrivo del Natale.

Martedì 10 dicembre, dalle 17 alle 19, il Mercatino natalizio “Profumi e sapori del Natale. Scent of Xmas” prenderà vita grazie alla collaborazione con la Scuola Primaria Enrico Toti. Nel cortile della scuola, in via Olivieri 5 a Maggianico, vi aspettiamo per un pomeriggio all’insegna della magia del Natale, accompagnato da canti corali, tante proposte per un regalo solidale e una lotteria. Un’occasione unica per scoprire le creazioni dei nostri ragazzi e sostenere i loro progetti, il tutto immersi in un’atmosfera di festa.

Sabato 14 dicembre 2024, dalle 14 alle 18, torna l’ormai tradizionale evento “Segui la stella” presso la sede del CFP Consolida in via A. Grandi 28/a. Durante l’iniziativa, sarà possibile regalarsi bellissime stelle di Natale e altre piante di stagione, tutte coltivate dagli studenti del Corso agricolo del Centro, e scoprire i prodotti artigianali realizzati dagli allievi dei Corsi grafico e grafico PPD. Un’occasione per fare un regalo solidale e originale, ma anche per apprezzare il lavoro e le competenze dei ragazzi che quotidianamente si formano per costruire il proprio futuro nel mondo del lavoro. Non solo mercatino: durante l’evento saranno attivi anche i laboratori di artigianato natalizio, pensati per i bambini e per le famiglie. I laboratori saranno curati e seguiti dagli insegnanti e dagli studenti del Centro, creando così uno scambio di competenze che originano dal fare insieme.

“Segui la stella è un appuntamento che per noi ha un grande valore – afferma Gabriele Marinoni, direttore del CFP Consolida – è una vetrina importante per far conoscere il lavoro dei nostri allievi e per vedere come le loro creazioni vengono apprezzate dai cittadini lecchesi. Questo evento, che ogni anno cresce in partecipazione, è anche un’occasione formativa per i ragazzi: imparano a lavorare insieme, a valorizzare prodotti e competenze che presto saranno spese nel mondo del lavoro per cui si stanno preparando”.

Il mercatino natalizio “Segui la stella” nasce nel 2018 con l’obiettivo di far conoscere le attività formative e il talento dei giovani del nostro territorio, dando al contempo un importante segnale di apertura verso la comunità lecchese. Un evento che rappresenta un momento di condivisione e crescita per tutti.