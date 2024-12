METEO. DEBOLI NEVICATE ANCHE A BASSA QUOTA

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Oggi transito di una struttura depressionaria collocata in Europa centrale, con interazione orografica e precipitazioni sulle Alpi e Prealpi. Da sabato arriverà una perturbazione nordatlantica, con associata aria fredda in quota; domenica si avrà la formazione di un’area depressionaria sull’Europa centrale, persistente anche nei giorni seguenti. Dal pomeriggio di sabato fino a domenica deboli precipitazioni diffuse anche a carattere nevoso a bassa quota.

Venerdì 6 dicembre fino al mattino cielo variabile con addensamenti sulle Alpi e pianura orientale, sereno o poco nuvoloso nella seconda parte della giornata. Deboli nevicate fino al mattino sulle Alpi e Prealpi oltre 1300-1500 metri. Temperature minime in lieve aumento e massime stazionarie. Zero termico su Alpi e Prealpi intorno ai 1600 metri. Venti in rinforzo da nord in quota su Alpi e Prealpi.

Sabato 7 dicembre cielo fino al mattino sereno o poco nuvoloso, dal pomeriggio ovunque molto nuvoloso e coperto. Precipitazioni dal pomeriggio deboli diffuse, neve oltre 400-800 metri. Temperature minime e massime in calo. Zero termico in calo, tra 1800 e 2000 metri. Venti in montagna deboli variabili, in serata settentrionali.

Domenica 8 dicembre cielo da molto nuvoloso a coperto. Precipitazioni deboli diffuse, più consistenti sulla pianura orientale, nevose oltre 600-1000 metri, in esaurimento in serata. Temperature minime e massime in aumento. Zero termico tra 1000 e 1500 metri. Venti sulle Alpi di confine moderati settentrionali con rinforzi.

Tendenza per lunedì 9 dicembre: persistono condizioni perturbate sulla Lombardia. Temperature minime e massime in lieve aumento. Venti da deboli a moderati orientali.

Fonte Arpa Lombardia