METEO. NEL FINE SETTIMANA CIELO NUVOLOSO E DEBOLI PIOVASCHI

PREVISIONI METEOROLOGICHE – Un campo di alta pressione sul Mar Mediterraneo garantisce condizioni di tempo stabile anche sull’Italia Settentrionale; il transito, a Nord delle Alpi, di un fronte freddo previsto per domenica porterà gli effetti più significativi, seppure ancora relativamente incerti, a partire da lunedì.

Venerdì 23 agosto cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi. Possibili deboli rovesci notturni sui settori occidentali, poi isolati deboli rovesci pomeridiani su Alpi e Prealpi in corrispondenza delle nubi maggiormente sviluppate. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico intorno a 4600 metri. Venti in montagna deboli o a tratti moderati dai quadranti occidentali.

Sabato 24 agosto cielo da poco nuvoloso a nuvoloso su Alpi e Prealpi. Deboli piovaschi associati alle nubi maggiormente sviluppate nelle ore più calde della giornata. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. Zero termico in calo fino a 4300 metri. Venti in montagna deboli o a tratti moderati sud-occidentali.

Domenica 25 agosto nuvoloso o molto nuvoloso su Alpi e Prealpi. Deboli rovesci o temporali su Alpi e Prealpi con inizio nella prima parte della giornata sui settori occidentali. Temperature minime in lieve calo, massime stazionarie.

Zero termico intorno a 4200 metri. Venti in montagna deboli o moderati sud-occidentali.

Tendenza per lunedì 26 agosto: cielo nuvoloso o molto nuvoloso con deboli rovesci e temporali sparsi; vento debole con rinforzi in prossimità dei fenomeni più intensi; temperature in calo.

Fonte Arpa Lombardia