METEO. PRECIPITAZIONI DIFFUSE E FORTI, NEVE SULLE VETTE

PREVISIONI METEOROLOGICHE – L’ingresso di una saccatura associata ad una struttura depressionaria più ampia il cui transito è previsto per giovedì porta precipitazioni diffuse, localmente forti, in attenuazione mercoledì ed in nuova intensificazione tra giovedì e venerdì. Fine settimana ancora variabile ma meno perturbato, con temperature in calo.

Martedì 24 settembre nuvolosità irregolare e variabile, più compatta fino al mattino ed in serata. Precipitazioni fino al mattino diffuse sui rilievi settentrionali ed i settori orientali, in esaurimento da ovest; dal pomeriggio ed in serata rovesci più sparsi, possibili ovunque ma più probabili su pianura e prime Prealpi. Limite neve attorno a 2000 metri al mattino, in risalita nella giornata. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento. Zero termico attorno a 2900 metri, a 2600 metri sulle creste settentrionali di confine. Venti in montagna deboli o al più moderati sulle cime, dai quadranti meridionali.

Mercoledì 25 settembre nuvolosità irregolare nella prima parte della giornata, più compatta a partire da ovest dal pomeriggio ed in serata. Rovesci sparsi dalla mattina, possibili ovunque ma più probabili sui settori occidentali; in serata precipitazioni più insistenti sul Nord Ovest. Neve oltre 2500 metri. Temperature minime e massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico attorno a 2800-2900 metri. Venti in montagna moderati meridionali, con locali rinforzi sulle creste.

Giovedì 26 settembre cielo molto nuvoloso o coperto ovunque, in particolare dal pomeriggio. Precipitazioni diffuse sui settori occidentali ed i rilievi, più insistenti su Alpi e Prealpi dalle ore centrali della giornata. Temperature minime in lieve aumento, massime stazionarie o in lieve calo. Zero termico in progressiva risalita, attorno a 3800 metri a fine giornata. Venti in montagna moderati o forti meridionali, in particolare sulle creste.

Fonte Arpa Lombardia