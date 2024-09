MOBILITÀ SOSTENIBILE, LA REPLICA A FORTINO (FORZA ITALIA): “POCA SENSIBILITÀ AL PROBLEMA”

In merito alla lettera della signora Angela Fortino (ma chi sono questa mamma Marta che accompagna la figlia Sara e vanno a scuola in bicicletta?), premesso che la signora Fortino ha tutto il diritto di criticare le scelte dell’amministrazione comunale e fa delle considerazioni anche condivisibili.

Io sottoscritto con altri cittadini lecchesi, abbiamo aderito alla campagna per la mobilità sostenibile al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica per vivere meglio la città.

Non riconoscere questo approccio come un segnale positivo per modificare comportamenti che migliorerebbero la qualità della mobilità nella nostra Lecco, mi fa dire che c’è poca sensibilità al problema e troppa agli interessi politici.

A Marta e Sara dico “Non perdete il vostro entusiasmo”.

Carlo Steffanoni