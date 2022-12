MILANO – Inverni più miti, con nevicate più intermittenti e forti sbalzi di temperatura. Siamo abituati ad associare la montagna invernale al pericolo valanghe ma il cambiamento climatico ci mette di fronte a “diversi” inverni e “diversi” pericoli, tra cui ad esempio la sottovalutazione del pericolo ghiaccio, causata da un’errata lettura delle condizioni reali della montagna. Quali accortezze adottare, dunque, e come prepararsi alle escursioni in queste condizioni? Ecco i consigli delle Guide Alpine italiane, professionisti della montagna che possono dare informazioni utili su come adeguarsi ai cambiamenti climatici e su come avvicinarsi alla montagna, grazie a una formazione sempre aggiornata su questi temi.

Eventi estremi, complessi, e difficilmente prevedibili

I pericoli della montagna che riguardano valanghe, scivolate, cadute su pendii di neve ghiacciata e dura, non sono una novità di per sé, ciò che è decisamente cambiato negli ultimi anni è la loro prevedibilità e stagionalità…