FERROVIE, CROLLA PENSILINA A MONZA: RITARDI A LECCO, MILANO E BERGAMO

MONZA – Stamattina intorno alle 10:30 alla stazione di Monza un uomo è rimasto ferito dopo essere stato colpito dal crollo di una pensilina. L’incidente è avvenuto proprio in un’ora frequentata da diversi viaggiatori che hanno assistito alla scena.

Un incidente causato dal “crollo di una pensilina in latero cemento”, come ha precisato il comando provinciale dei vigili del fuoco di Monza. Nel cedimento è rimasta ferita una persona. Si tratta di un 34enne, soccorso in codice giallo e trasferito in ambulanza all’ospedale San Gerardo di Monza.

Il crollo ha inevitabilmente causato disagi nella circolazione dei treni dopo che l’area è stata messa in sicurezza e transennata. “La circolazione ferroviaria è interrotta completamente sia verso Milano che per le diramazioni Bergamo e Lecco”, hanno detto i vigili del fuoco subito dopo il crollo.

Attualmente (ore 15) sulle linee Lecco-Milano la circolazione è ripresa lentamente, ma alcuni treni sono stati soppressi. O viaggiano tra i 70 e i 30 minuti di ritardo.

Federico Sala