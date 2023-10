ERBA – Avere cinquant’anni e non sentirli. Frase fatta, sì, ma che in realtà calza a pennello alla Mostra dell’Artigianato di Lariofiere a Erba.

Quest’anno compie mezzo secolo e riapre i battenti con il 10% in più di operatori espositori (circa duecento), un giro di boa che lascia indietro i postumi della paralisi da Covid.

Cinque intensi giorni dal 28 ottobre fino al primo novembre per dare visibilità alla vitalità del mondo artigiano, tipicamente abitato sia dalla tradizione sia dall’innovazione, come ha ricordato Fabio Dadati, presidente di Lariofiere:



Legno, metallo, casa, moda, pasticceria: non una fiera campionaria ha ribadito Dadati, ma l’esposizione dell’inventiva, della destrezza e competenza di un sistema che inventa, crea, produce come ha sottolineato il presidente di Confartigianato Como Roberto Galli.

Fin dall’inizio è stato punto di incontro tra operatori e nel contempo aperto alle famiglie e ai privati; quest’anima mista, quasi di comunità, è rimasta intatta, lo testimoniano il denso calendario degli eventi e i numerosissimi laboratori aperti a quasi qualsiasi età.dell’A

Ne sa qualcosa Marco Citterio che questa manifestazione l’ha vista nascere e l’ha poi accompagnata negli anni:



Nata come mostra di conigli, finisce per ospitare un premio Nobel della fisica come il prof. Carlo Rubbia, per coltivare la disposizione verso l’innovazione.

Alla presentazione di giovedì, la presidente di Confartigianato Lecco Ilaria Bonacina (a sinistra nella foto), che nei recenti anni è stata presidente del comitato organizzatore in qualità di rappresentante dei giovani dell’associazione artigianale, ha esaltato la capacità dei due territori provinciali di spianare le rivalità mettendo in gioco invece la forza della collaborazione.

Infine, le scuole di Lecco sono state invitate a presentare delle idee grafiche per celebrare questi primi cinquant’anni della mostra. E sabato 28 ottobre verrà premiato il lavoro che maggiormente avrà convinto la giuria.

Alla conferenza di lancio della manifestazione erano presenti anche il direttore di Lariofiere Silvio Oldani, l’attuale presidente del comitato organizzatore Virgilio Fagioli e alcuni componenti del comitato stesso.

N. A.