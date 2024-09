MUSEI DI LECCO: PIÙ DI 68MILA VISITATORI IN 8 MESI, DA GENNAIO AD AGOSTO

LECCO – 68.245 visitatori in soli 8 mesi, questi i dati registrati dai poli museali cittadini, considerata anche la chiusura temporanea di una delle principali sedi espositive, la casa museo di Alessandro Manzoni, che dal 9 luglio di quest’anno è oggetto di importanti interventi di ristrutturazione, messa a norma e riqualificazione degli spazi architettonici finanziati dal Pnnr.

E sono comunque 22.958 gli accessi registrati alla villa da gennaio a giugno, a fronte dei 21.947 accessi dello stesso periodo del 2023, per un importante incremento di 1000 visitatori in 6 mesi.

3.930 da gennaio ad agosto sono gli accessi al polo museale della Torre Viscontea, dedicato alle esposizioni temporanee, con occhio di riguardo agli artisti, ai temi e ai promotori del territorio lecchese.

12.970 sono i visitatori delle collezioni permanenti di Palazzo delle Paure, a fronte dei 7.865 registrati nello stesso periodo del 2023, mentre le grandi mostre “Il Novecento il secondo dopoguerra e gli anni cinquanta”, “Il Novecento. Gli anni Sessanta. Dalla Pop-art all’arte povera” e la 4^ edizione di “Capolavoro per Lecco” hanno richiamato al 31 agosto 11.141 visitatori.

Bene anche la sala conferenze con 3.552 accessi agli allestimenti che hanno trovato spazio al suo interno in questi primi 8 mesi del 2024, a fronte dei 2769 del 2024.

4.242 gli accessi alle sale espositive di Palazzo Belgiooso (4.188 nel 2023), 8.595 al Planetario civico, per un totale di 12.837 passaggi. 594 gli accessi complessivi ai poli museali cittadini durante la Notte Bianca.

Così l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco Simona Piazza: “I Musei Civici di Lecco hanno raggiunto questo importante traguardo, nonostante la chiusura improvvisa di Villa Manzoni lo scorso luglio, resa necessaria per l’avvio di un progetto significativo. Questo successo è il risultato della sinergia dell’amministrazione comunale e del Sistema museale urbano lecchese con la società ViDi, promotrice delle grandi mostre, e la società Athena Promakos, che da anni lavorano per avvicinare un pubblico sempre più vasto e diversificato. L’obiettivo non è solo quello di attrarre nuovi visitatori, ma anche di incentivare i cittadini a tornare periodicamente per apprezzare sia le collezioni permanenti, sia le numerose mostre temporanee organizzate. Particolare attenzione è stata dedicata alla promozione culturale, rivolta non solo a un nuovo pubblico, ma anche ai numerosi turisti che visitano la nostra città”.