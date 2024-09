MY VOICE, MY CHOISE: RACCOLTA FIRME PER IL DIRITTO ALL’ABORTO IN EUROPA

LECCO – Anche a Lecco sarà possibile firmare per la petizione europea “My Voice, My Choice” sul diritto all’aborto. Appuntamento sabato 21 settembre in piazza Garibaldi dalle 9 alle 13.

Si tratta di una ‘Iniziativa dei cittadini europei’ – ovvero una petizione ufficiale alla Commissione Europea – in cui di chiede che l’UE faccia tutto ciò che è in suo potere per garantire un aborto sicuro e accessibile a chiunque, anche implementando un meccanismo finanziario che aiuti gli Stati membri che aderiscono volontariamente a questa politica a fornire cure abortive sicure a coloro che non ne hanno accesso.

La Cellula Coscioni Lecco, sezione locale dell’Associazione Luca Coscioni, sarà presente con i suoi gazebo di raccolta firme domani in piazza Garibaldi e sabato 28 settembre (dalle 9 alle 18) in piazza XX Settembre.

In tutta Europa, più di 20 milioni di donne non hanno accesso all’aborto. La raccolta firme organizzata dalla ALC (Associazione Luca Coscioni) diventa quindi cruciale.