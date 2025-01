NP OLGINATE: IL GIRONE DI RITORNO COMINCIA COL DERBY CONTRO GALBIATE

OLGINATE – Parte la seconda parte della stagione del campionato Dr3 di basket,. il quintetto della Np Olginate di coach Stefano Cattani scende in campo venerdì 31 gennaio alle 21:30 al PalaRavasio per il match contro Due Vi Galbiate, in un derby che promette tanto interesse.

All’andata la sfida-derby si concluse 58-55 per il quintetto galbiatese. È doveroso rimarcare come Olginate e Galbiate abbiano gli stessi punti in classifica. Una vittoria per la Npo, quindi, significherebbe molto in chiave playoff, e per la stessa classifica.

“Facciamo un passo indietro ricordando la sconfitta dell’andata, ma per il fatto che non era stato un bel derby, ma soprattutto avevamo giocato male, buttando al vento una partita che era alla nostra portata – dice Stefano Cattani – Galbiate in questo girone di andata ha infilato sette vittorie consecutive, perdendo però le ultime cinque consecutivamente. Una situazione particolare, ma gli ospiti faranno di tutto per ritornare a vincere in campionato. Rimarco che Galbiate è una squadra esperta e conosce bene la categoria”.

“Loro sono una formazione fisica, compatta, e recuperano molte palle sotto canestro con i loro lunghi. Hanno anche delle buone percentuali al tiro, anche dalla lunga distanza – continua Cattani – Olginate deve mettere la partita sulla corsa e sull’atletismo, tenendo alto sempre il ritmo del match. Giocare questa sfida con grande attenzione. Lancio un messaggio chiaro, senza presunzione: dobbiamo portare a casa questi due punti, perché la classifica è corta e ogni vittoria è fondamentale. La squadra c’è – conclude Cattani – e il morale è alto perché arriviamo anche da buone prove contro formazioni di spessore. Sarà assente il solo Rusconi, ma sono certo che affronteremo questo derby con le giuste motivazioni”.