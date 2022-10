LECCO – L’avvocato Luca Del Bue chiederà la revisione del processo che ha fatto ricadere su Roberto Guzzetti l’omicidio di Maria Adeodata Losa, trovata senza vita nella sua casa di Sogno, frazione di Torre de’ Busi.

Il delitto risale al giugno 2016; l’anziana venne uccisa con dieci coltellate e due giorni dopo venne trovata morta da una parente. Guzzetti, lecchese di 64 anni, si è sempre dichiarato innocente tuttavia sta scontando i 22 anni di pena confermati in Cassazione. A dargli fiducia ora c’è Luca Del Bue, legale bergamasco che lo ha conosciuto in carcere e si è convinto di avere prove per dimostrarne l’innocenza.

Ci sarebbero, sostiene il nuovo legale di Guzzetti, lati oscuri mai approfonditi, oltre a una consulenza psichiatrica che escluderebbe il lecchese nel delitto. Questi e altri elementi verranno depositati da Del Bue nell’istanza di revisione che, se accolta, riaprirà il processo.

RedCro