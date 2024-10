ONNO: GIRO DI LOMBARDIA, AL GHISALLO “SCOLLINA” RUDY MOLARD. LE FOTO

OLIVETO LARIO – Una parata di campioni quella che è sfilata ad Onno per il Giro di Lombardia. L’edizione 2024 prevede la tradizionale “scalata” alla Madonna del Ghisallo, santuario del ciclismo nazionale, e il traguardo della cima, anche se può non condizionare particolarmente la gara, è un obiettivo per tutti i concorrenti in gara.

Alle 14:58, il primo a “toccare” la cima è stato Rudy Molard, con la casacca di Groupama-FDJ, che ha transitato prima di tutti in cima al Ghisallo lasciandosi alle spalle nomi come Tadej Pogačar, lo sloveno campione dell’UAE Team Emirates …

