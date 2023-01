BALLABIO – Qualcosa non avrebbe funzionato nella riapertura della ‘nuova Lecco-Ballabio’ e a poche ore dalla rimozione delle barriere la SS36DIR è nuovamente chiusa con il traffico tra la Valsassina e il capoluogo deviato lungo la Provinciale che attraversa i rioni alti di Lecco. Nell’attesa di spiegazioni alle autorità competenti, si registrano colonne di automezzi pesanti nel budello di Laorca e Malavedo, come dimostrano questi scatti condivisi dai lettori fermi in colonna.